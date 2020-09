Dalla Svizzera per contrabbandare 20 borse di Yves Saint Laurent da 20mila euro: fermato

Ha cercato di sconfinare dalla Svizzera per contrabbandare 20 borse di Yves Saint Laurent. Ma la finanza lo ha scoperto e bloccato, per poi sequestrare tutta la merce. L'accaduto al valico italo-svizzero di Mulini, nel Comasco. Nei guai un indiano residente a Milano.

L'uomo stava viaggiando in auto con le borse, del valore commerciale totale stimato in circa 20mila euro, quando è stato fermato dai finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, che dopo un controllo lo hanno segnalato ll'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

All'interno della macchina, di grossa cilindrata, sono state trovate 20 pochette custodite in 20 confezioni, anch'esse originali, prelevate in Svizzera per poi essere verosimilmente rivendute nelle boutique italiane, in frode ai vincoli doganali e fiscali.

Ad insospettire le fiamme gialle è stata la scelta del valico. Dopo le verifiche la merce destinata al contrabbando è stata rinvenuta all'interno dell'auto e sottoposta a sequestro.