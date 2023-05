Il 'vip dei borseggiatori' arrestato in Centrale

Doveva scontare più di un anno di carcere. Ma era libero in stazione. Un noto borseggiatore è stato arrestato dalla polizia ferroviaria nella serata di martedì 9 maggio.

A finire in manette un 44enne algerino. Gli agenti lo hanno fermato mentre zigzagava tra i viaggiatori e, dopo un controllo, lo hanno tratto in arresto.

L'uomo, come emerso, era stato condannato a un anno, due mesi e 20 giorni per fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016. Per questo su di lui pendeva un ordine di carcerazione. Dopo l'arresto, è stato portato a San Vittore.