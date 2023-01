Arrestati i borseggiatori della Stazione Centrale

Si sono avvicinati a lei e, approfittando di un attimo di distrazione, le hanno portato via il borsello. E per loro sono scattate le manette. Due uomini di 25 e 28 anni sono stati arrestati in Stazione Centrale dai poliziotti della Polfer per furto aggravato nella giornata di mercoledì 11 gennaio.

Tutto è iniziato quando gli agenti, durante un servizio antiborseggio nello scalo milanese, hanno notato i due all'interno di un locale mentre si aggiravano tra i tavolini. Insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno osservati a distanza fino a quando non si sono avvicinati ad una donna seduta ai tavolini e si sono impossessati, senza essere visti, del suo borsello posato su un trolley, tentando poi la fuga.

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno bloccato i due responsabili e restituito il maltolto alla legittima proprietaria. Per i due, un cittadino algerino e uno marocchino di 28 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono scattate le manette e sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della questura.