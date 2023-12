Borseggia una donna in centro a Milano nel giorno di Natale

Una donna italiana di 50 anni è stata arrestata nel giorno di Natale per tentato furto aggravato in centro a Milano. La vittima, una 36enne ucraina senza precedenti, è stata aiutata da un agente di polizia fuori servizio.

Tutto è accaduto intorno alle 16 del 25 dicembre in piazza Duomo all’angolo con via Radegonda, accanto alla Rinascente di Milano. Un poliziotto libero dal servizio si trovava in quella zona quando ha sentito una signora urlare. Si è avvicinato per chiederle cosa fosse successo. La vittima ha raccontato, indicando la ladra, che una seconda donna le aveva prelevato il portafoglio dalla borsa.

L’agente ha arrestato la 50enne conducendola in questura. Dagli accertamenti sono emersi i precedenti penali per reati contro il patrimonio. Per lei è stato disposto il giudizio in direttissima.