È stata denunciata una borseggiatrice della metro di Milano

Guai per una borseggiatrice della metro di Milano. Una donna di 53 anni, cittadina romena già nota alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, è stata denunciata dai carabinieri in Stazione Centrale nella giornata di giovedì 27 aprile.

Tutto è successo quando i militari sono intervenuti nel mezzanino della M3 dello scalo ferroviario milanese, dove, poco prima, un 50enne romano era stato avvicinato dalla 53enne che, approfittando di un momento di distrazione, gli aveva rubato da un borsello il portafoglio con documenti, carte di credito e 50 euro. La donna è stata bloccata e durante gli accertamenti è emerso il suo passato: dal 2016 a aveva messo a segno altri otto furti analoghi. Non solo, era già stata colpita da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di polizia. Per lei è scattata una denuncia per furto con destrezza.

Nella giornata di giovedì, inoltre, i militari hanno controllato 240 persone nell'area di Piazza Duca d'Aosta e 5 di loro sono state denunciati: quattro per ingresso illegale sul territorio nazionale e inottemperanza ad ordine di espulsione, uno per mancata esibizione di documenti d’identità.