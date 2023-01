Borseggiatrici scatenate in centro: turisti derubati di 4mila euro

Ancora borseggiatrici pizzicate a Milano. Sabato sera, infatti, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno denunciato, per furto aggravato, 3 donne, una 22enne e una 27enne bulgare ed una 29enne bosniaca. I militari, nell’arco del pomeriggio, su richieste pervenute al 112, sono intervenuti in tre circostanze diverse per alcuni furti.

In piazza del Duomo, una 22enne uzbeca ha riferito che, poco prima, la 29enne bosniaca con precedenti di polizia, le aveva sottratto dal marsupio che indossava a tracolla la somma contante di 3.600 euro, approfittando della confusione per la folla presente nella piazza. La refurtiva, però, non è stata rinvenuta.

In via Torino, un 36enne israeliano ha riferito che una donna, poi identificata nella 27enne bulgara incensurata, in concorso con una complice allontanatasi prima dell’arrivo dei militari, gli aveva sottratto, all'interno di un negozio in via Lupetta, la borsa contenente 300 euro in contanti; la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al 36enne.

Infine, all’interno di un negozio in corso Vittorio Emanuele II, una 47enne cubana ha riferito che, poco prima, la 22enne bulgara le aveva sottratto, dalla propria borsa, il portafoglio contenente 240 euro in contanti e alcune carte di credito. I suoi valori sono stati recuperati e riconsegnati alla 47enne.