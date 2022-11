Borseggiatrici braccate in metro dalla polizia

Tre ragazze, tutte già note alle forze dell'ordine per alcuni furti, sono state fermate dalla polizia nel mezzanino della Stazione Centrale tra la M2 e la M3. E una di loro è stata arrestata. È successo nella mattinata di martedì 15 novembre.

Tutto è iniziato intorno alle 11 quando gli agenti della Polmetro hanno notato le tre giovani mentre si "aggiravano con fare sospetto tra i passeggeri", hanno puntualizzato i poliziotti. Gli agenti hanno chiesto loro i documenti ma dato che tutte e tre ne erano sprovviste sono state accompagnate in questura per accertamenti. Durante gli approfondimenti è emerso che sulla testa di una di loro, una 25enne bosniaca, pendeva un ordine di carcerazione di 8 anni e 9 mesi per alcuni furti ed è stata accompagnata a San Vittore.

Le altre due ragazze, invece, sono state indagate per violazione del Daspo urbano, misura emessa dal questore di Milano per alcuni vecchi furti.