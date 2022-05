La borseggiatrice arrestata in Stazione Centrale a Milano

Una donna bosniaca di 34 anni è stata arrestata dalla Polfer al termine di un controllo avvenuto in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio. Sulla testa della 34enne pendeva un ordine di carcerazione per una serie di furti e borseggi, come riferito da via Fatebenefratelli attraverso una nota.

Tutto è iniziato con un normale controllo: la donna è stata fermata non lontano dai binari. Una volta inseriti i suoi dati nel database è emerso che la 34enne era ricercata dalla per una serie di borseggi messi a segno a La Spezia per i quali era stata condannata a 5 anni e mezzo di carcere.

Sono dunque scattate le manette: la 34enne è stata arrestata e trasferita nella casa circondariale di San Vittore dove è tutt'ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.