I fidanzati con un 'bosco verticale di marijuana'

Tra tanti balconi spogli, il loro spiccava per la presenza di una folta e rigorosa vegetazione. È stato proprio questo dettaglio a fare scoprire il loro personale 'bosco verticale di marijuana' ai carabinieri e a farli arrestare. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 agosto in via Mattei a Sedriano, hinterland ovest di Milano.

A finire nei guai due fidanzati, lei 32enne e lui 37enne, entrambi italiani e praticamente incensurati (solo la giovane donna ha un piccolo precedente sempre per stupefacenti). Attirati dal numero di piante in tutto simili a quelle di canapa, presenti sul balcone al terzo piano del palazzo, i carabinieri hanno deciso di controllare.

I sospetti hanno trovato conferma con la perquisizione: in totale, tra quelle all'esterno e quelle nelle stanze dell'abitazione, sono state trovate ben 45 piante, di cui le più giovani erano alte circa 75 centimentri, mentre le più grandi raggiungevano il metro e 70.

Nell'appartamento sono stati rinvenuti anche quasi un chilo di 'erba' essiccata, divisa in barattoli, un paio di grammi di hashish, tre serre 'indoor', led, un trasformatore e materiale per il confezionamento. A quel punto per la coppia è scattato l'arresto. Visto lo stato della 32enne, che è al quinto mese di gravidanza, a entrambi sono stati concessi i domiciliari.