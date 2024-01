Riempie uno spumante di petardi: gli scoppia addosso, gravissimo

Tra i tanti feriti dei botti di capodanno anche un 29enne, a San Giuliano (Milano) in via Roma, che è stato colpito da alcune schegge. Secondo quanto riportato dal 118, il giovane, nella notte, è stato investito dallo scoppio di una bottiglia di spumante che era stata riempita di petardi.

Una scheggia, in particolare, l'ha trafitto a una coscia facendogli perdere molto sangue. Subito sono stati allertati i soccorsi con il 118 e sono giunti i militari per ricostruire l'accaduto. Portato al Policlinico, è stato operato d'urgenza. Le sue condizioni sono serie anche se, da quanto è trapelato, non è in pericolo di vita.