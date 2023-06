"Dammi i soldi", poi la bottigliata: ragazzo sfregiato in strada a Milano

Un colpo in pieno volto. Poi la fuga, fallita. Un ragazzo di 23 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nella notte a Milano con l'accusa di lesioni aggravate dopo aver ferito un suo coetaneo, dell'Ecuador, nel tentativo di portargli via dei soldi.

Il raid del rapinatore è andato in scena poco dopo le due in via Lazzaretto, in zona Porta Venezia. Il 23enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, si è avvicinato al giovane e gli ha intimato di dargli tutti i contanti che aveva con sé. Quando la vittima ha reagito, lui per tutta risposta lo ha colpito con una bottiglia di vetro in faccia, sfregiandolo.

Fermato dalle volanti, il 23enne è stato bloccato e dichiarato in arresto. Il ferito è stato invece trasportato in codice verde al Fatebenefratelli per essere medicato.