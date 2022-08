Ubriaco minaccia di prendere a bottigliate i poliziotti: fermato col taser

Un cittadino turco di 51 anni è stato fermato col taser all'angolo tra Corso Buenos Aires e Loreto a Milano nella serata di mercoledì 3 agosto dopo che aveva minacciato di prendere a bottigliate i poliziotti.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte quando l'uomo, ubriaco fradicio e con una bottiglia di vino in mano, ha iniziato a importunare e minacciare i pesanti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e il 51enne ha continuato a inveire anche contro di loro, minacciando di colpirli con la bottiglia di vetro. Non solo, si è spostato in mezzo alla strada rischiando di essere travolto dalle auto di passaggio.

Per fermarlo sono intervenuti gli agenti dotati di taser che lo hanno attinto con un colpo in pieno petto. Il 51enne, dopo essere stato visitato dai sanitari del 118, è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate.