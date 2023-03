Preso a bottigliate davanti alla stazione: finisce in ospedale

Un uomo di 39 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato aggredito e preso a bottigliate davanti alla stazione di Rho nella serata di venerdì 10 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 23 sotto gli alberi di piazza della Libertà, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti del commissariato cittadino.

Il 39enne, soccorso da un'ambulanza e un'automedica, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita lacero contusa alla testa e alla mano, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.