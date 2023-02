Preso a bottigliate in strada a Milano: grave in ospedale

Prima le bottigliate, poi la corsa al pronto soccorso in codice rosso. Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta in via Padova nella serata di sabato 11 febbraio. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto poco prima delle 23 all'altezza del civico 33 di via Padova, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni del fatto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma.

Stando a una prima ricostruzione sembra che il 31enne sia stato aggredito a colpi di bottigliate. I cocci di vetro gli hanno provocato ferite alla testa, al volto e alla bocca. Quando i sanitari sono arrivati sul posto era privo di sensi in un lago di sangue; è stato stabilizzato sul posto e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita.