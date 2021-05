La polizia disperde la folla in Colonne dopo il coprifuoco, parte il lancio di bottiglie

Sono stati chiamati i rinforzi per disperdere ulteriormente le persone. Folla anche in corso Garibaldi dopo le 22.30 ma nessun incidente

Lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine in corso di Porta Ticinese a Milano, sabato sera dopo le dieci. E' successo nei pressi delle Colonne di San Lorenzo. A coprifuoco ormai iniziato, circa mille persone si trovavano ancora nell'area tra le colonne e la basilica. La polizia è quindi intervenuta con l'obiettivo di disperdere le persone, esattamente come era già successo la sera precedente, venerdì 7 maggio, con almeno il doppio di gente.

Questa volta, però, secondo quanto riferisce la questura di Milano, mentre la maggior parte dei presenti si è allontanata, alcuni hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie all'indirizzo degli agenti. Si è così reso necessario chiamare ulteriori rinforzi per disperdere le persone.

Nessun problema invece in corso Garibaldi per un ulteriore intervento, dopo le dieci e mezza di sera, di fronte a circa 1.500 persone in strada che però, alla vista delle forze dell'ordine, si sono allontanate senza criticità.

Video Ig - "Milanobelladadio"