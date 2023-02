Strada invasa dai fan dei trapper per un video: caos e intervento della polizia

Vie bloccate e qualche attimo di tensione. Pomeriggio movimentato quello di mercoledì a Brera, diventata il set a cielo aperto di una clip musicale con protagonisti i due trapper Rondodasosa e Capoplaza.

I due, le loro crew e un centinaio di fan si sono ritrovati tra piazza San Simpliciano e via Tessa per girare le immagini di un nuovo video, con casse, bandiere dell'Albania e auto di grossa cilindrata. Inevitabilmente tanti i disagi per i residenti e gli automobilisti, rimasti imbottigliati nel traffico.

Verso le 18.30, all'arrivo dei poliziotti, i giovani si sono allontanati, senza nessun contatto con le forze dell'ordine. Qualcuno di loro è stato già identificato. Poco dopo sui social dei protagonisti sono comparse alcune stories con le immagini filmate proprio in Brera. "Musica per strada, mica per il circo di Sanremo", si legge in un video pubblicato dallo stesso Rondo.