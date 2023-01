Nessuna licenza: ristorante chiuso dalla polizia locale (dopo due controlli)

Sigilli al locale. Un ristorante di Bresso è stato chiuso dalla polizia locale con un'ordinanza emessa a inizio anno. Già nei mesi scorsi la pizzeria, che si trova in via Romani, era finita per due volte nel mirino degli agenti, che in entrambe le occasioni avevano rilevato una serie di irregolarità.

Il primo blitz era scattato a novembre, quando "ghisa" e personale Ats avevano multato la società titolare del ristorante con una sanzione di 12mila euro e avevano denunciato il rappresentante per "frode nell'esercizio del commercio". Al momento dei controlli, gli investigatori avevano scoperto del pesce in fase di scongelamento che veniva lavorato dal cuoco oltre a due freezer pieni di hamburger, polpette e patatine, tutti "sulla carta" freschi.

Inoltre la Locale non aveva trovato la lista degli allergeni presenti negli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. Altre sanzioni erano state staccate per le carenti condizioni igieniche della pizzeria, per la mancata formazione del personale e per il mancato uso di indumenti idonei dettato dall'Haccp.

A dicembre ancora guai per il locale, con gli agenti e i carabinieri del Nas che durante un'ispezione avevano accertato che era stato organizzato uno spettacolo, con tanto di musica dal vivo, senza però aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. A quel punto la polizia locale ha approfondito i controlli e ha verificato che lo stesso titolare aveva formalmente chiuso l'attività a inizio dicembre con una comunicazione alla camera di commercio. Una chiusura che, inevitabilmente, gli aveva fatto perdere la licenza, anche se il ristorante era in realtà rimasto aperto. Nelle scorse ore è quindi arrivata l'ordinanza di chiusura.