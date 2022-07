Colpito da una fiammata, gravissimo un uomo

Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito stamane a Bresso (Milano). Il fatto è avvenuto in via Campestre, in un'officina che si occupa di automazione. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 8. L'uomo, a quanto è emerso titolare dell'azienda (oggi chiusa, ma lui stava lavorando), è rimasto gravemente ustionato da un ritorno di fiamma.

Ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado in tutto il corpo. Stabilizzato sul posto dai soccorritori, è stato portato in codice rosso al Centro grandi ustionati del Niguarda - specializzato nella cura di questo genere di lesioni - ed è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro a cosa il 73enne stesse lavorando e se stesse maneggiando materiale infiammabile.