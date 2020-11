Bresso (Milano), ha '40mila euro' di marijuana in casa: arrestato

Un 32enne è stato arrestato per spaccio dopo che nella sua abitazione sono stati scoperti quasi 4 chili di marijuana. È successo in via Toti a Bresso, periferia nord di Milano. A scoprire la droga gli agenti della polizia di Stato, che per lo stesso reato hanno denunciato un 36enne gambiano.

I poliziotti inizialmente hanno fermato il 36enne in via Imbonati a Milano dopo che lui ha cercato di eludere il controllo entrando in un Internet point. Addosso gli è stata trovata una busta termosaldata con all'interno della marijuana, 30 euro in contanti e un cellulare che squillava ripetutamente.

Grazie ad accertamenti sullo smartphone gli agenti sono risaliti al 32enne, un albanese pregiudicato residente a Bresso, che è stato individuato come possibile fornitore di droga del gambiano. Dopo una perquisizione nell'appartamento dell'uomo sono state rinvenute e sequestrate 12 buste termosaldate contenenti 3,51 kg di marijuana, tre etti di hashish in panetti, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento della droga.

A quel punto per il pusher è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo indagato, invece, sempre per lo stesso reato, il gambiano che si riforniva dal 32enne e che inoltre aveva violato un provvedimento di espulsione dall'Italia.

