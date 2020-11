Bresso (Milano), due agenti della polizia locale accoltellati: uno è grave

Due agenti della polizia locale sono rimasti feriti - uno in modo grave - dopo essere intervenuti in un appartamento di via Giuseppe Bologna a Bresso (Milano) per un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio). L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, verso le 17:30. Sul posto, oltre alla locale, sono accorsi 118 e sette mezzi dei pompieri.

In base a quanto riferito dai vigili del fuoco, in un primo momento le forze dell'ordine sarebbero accorse sul posto per impedire un tentativo di suicidio da parte dell'aggressore e avrebbero aperto la porta di casa. La persona all'interno però, che è affetta da problemi psichici, ha aggredito i due agenti della locale di Bresso con un coltello.

Uno dei due poliziotti ha riportato ferite gravi al collo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente anche se in condizioni delicate.

L'aggressore e l'altro agente sono stati invece trasportati in codice verde all'ospedale di Cinisello. Ad effettuare gli accertamenti utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico episodio i carabinieri della compagnia di Sesto. Sotto choc i colleghi dei due agenti coinvolti.