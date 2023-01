In due sul T Max senza assicurazione: uno senza casco, l'altro (alla guida) senza patente

È riuscito ad allontanarsi, ma non a scappare. Un ragazzo di 20 anni è finito nei guai nei giorni scorsi a Bresso dopo essere stato sorpreso alla guida di un motorino, non suo, con a bordo un amico senza casco.

I guai per lui sono iniziati quando una pattuglia della polizia locale ha notato in via Vittorio Veneto il T-Max su cui stavano viaggiando entrambi. Dopo aver visto che il passeggero non indossava il casco - chiaramente obbligatorio - gli agenti hanno invitato il guidatore ad accostare e fermarsi. Per tutta risposta, però, il 20enne ha rallentato per un attimo, ha fatto scendere l'amico ed è poi fuggito approfittando del traffico e della potenza del mezzo.

Per non creare pericoli agli altri automobilisti e ai passanti, i "ghisa" hanno deciso di non inseguire il motorino, ma hanno fermato il ragazzo senza casco - che aveva tentato una mini fuga a piedi - e soprattutto hanno raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Proprio attraverso i frame è stato possibile risalire allo scooter, poi risultato senza assicurazione e intestato a un secondo uomo.

Il proprietario del mezzo e il 20enne che era alla guida sono quindi stati convocati nel comando di via Lurani: per loro sono scattate multe per oltre 6mila euro. Il T Max è stato invece sequestrato.