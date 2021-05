Pm di Milano chiede 5 anni di carcere per 'mamma Isis'

Una condanna a cinque anni di carcere. È quanto ha chiesto la Procura di Milano per Alice Brignoli, vedova del militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo con rito abbreviato con l'accusa di terrorismo internazionale dopo essere stata arrestata in Siria nel settembre 2020 e rimpatriata insieme ai suoi 4 figli, che sono stati affidati a una comunità.

Secondo il legale della donna, 42 anni, l'avvocato Carlotta Griffini, non sarebbe "provata la partecipazione all'associazione terroristica". Motivo per cui la difesa ha chiesto l'assoluzione della Brignoli. Il giudice per l'udienza preliminare Daniela Cardamone deciderà come procedere l'11 maggio. L'indagine sul caso dela 42enne è stata coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pubblico ministero Francesco Cajani.

L'accusa di terrorismo

Alice Brignoli nel febbraio 2015 insieme al marito Mohamed Koraichi, italiano di origine marocchina, e ai suoi bambini (che all'epoca avevano 6,4 e 2 anni) aveva lasciato l'Italia e raggiunto i territori occupati dell'autoproclamato e sedicente 'Stato islamico'. In base a quanto era emerso dalle indagini, condotte con la collaborazione della polizia bulgara e di quella olandese, Brignoli e il marito, residenti nel Lecchese, avevano abbracciato la causa dell'Isis e Koraichi una volta in Siria, dopo alcuni corsi di addestramento, aveva preso parte alle operazioni militari del Califfato, rendendosi anche disponibile al martirio, mentre Brignoli avrebbe educato i figli piccoli alla jihad.

Dopo la sconfitta del Califfato, la disgregazione del suo territorio e la morte del marito in Siria, Alice Brignoli era stata catturata dalle forze curde e portata al campo profughi di Al-Hol, insieme ai figli. Dopo l'arresto dei carabinieri del Ros, avvenuto lo scorso settembre, la donna si era detta felice di rientrare in Italia.