Butta le transenne in strada e brucia le bici: uomo arrestato (di nuovo dopo 2 giorni)

Come due giorni prima. Più di due giorni prima. L'uomo di 46 anni, cittadino egiziano, che era stato arrestato domenica dopo aver devastato una decina di bici del BikeMi e aver aggredito gli agenti è finito nuovamente in manette nella notte tra martedì e mercoledì dopo un folle blitz molto simile al precedente.

Teatro del suo "spettacolo" è stato di nuovo piazzale Cadorna, in pieno centro a Milano. Lì, verso le 4.20, stando a quanto riferito dalla Questura, l'uomo ha raccolto alcune transenne da un vicino cantiere e le ha disposte in tondo in strada bloccando la via da Foro Bonaparte in direzione via Carducci. Non contento, ha preso nove biciclette in sharing e la messe proprio al centro del cerchio per poi rovesciare sopra i rifiuti di alcuni cestini dell'Amsa.

A quel punto, dopo aver terminato la "costruzione", l'uomo ha appiccato il fuoco ed è rimasto lì a godersi lo spettacolo. A bloccarlo sono stati gli agenti delle Volanti, allertati da alcuni passanti, che lo hanno anche trovato in possesso di un coltello, che nascondeva in tasca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 46enne è così nuovamente finito in manette, dopo l'arresto di domenica, con l'accusa di incendio doloso aggravato. L'uomo è stato anche indagato a piede libero per porto d'armi o oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, perché per la sua follia la strada è rimasta chiusa per un'ora.