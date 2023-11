Bruciato il cartellone fatto dai bimbi contro la violenza sulle donne

Era un lavoretto fatto dai bimbi per la giornata contro la violenza sulle donne. Adesso è cenere, poco più. È stato bruciato il cartellone affisso fuori dall'asilo di via Chiarelli per il 25 novembre. A raccontarlo è Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, quello in cui si trova l'istituto.

"Una mamma stamattina mi ha segnalato un fatto grave accaduto alla scuola dell’infanzia di Via Chiarelli. É stato dato fuoco al lavoro fatto dalle maestre insieme ai bambini e le bambine esposto sulla cancellata di ingresso della scuola per la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questo ignobile gesto ricorda a tutti quelli che negano che in questo Paese c’è un problema culturale che il problema c’è e ha un nome", ha scritto.

Sul poster c'era un dialogo tra alunni e insegnante - "perché maestra hai messo il fiocco rosso?", "perché oggi è il giorno che ci ricorda che tutte le donne vanno rispettate" - e alcuni termini con cui si esprimo i bambini: da "mani gentili" a "carezze", passando per "abbracci" e "non picchiare". Il tutto è successo "a un giorno dalla splendida manifestazione di sabato", ha proseguito Pelucchi. "Andiamo avanti con più forza di prima per cambiare la cultura patriarcale di cui è intrisa la nostra società che non rispetta le donne e - ha concluso - neppure un cartellone davanti a una scuola".