Vittorio Brumotti aggredito al parco a Milano

Minacciato, inseguito e costretto alla fuga. Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la notizia, è stato aggredito nei giorni scorsi a Milano mentre girava un servizio per documentare lo spaccio di droga all'interno di parco Sempione, in pieno centro città.

"Un polmone verde frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, sportivi e - purtroppo - anche da spacciatori. L’inviato biker prima documenta il traffico di cocaina in pieno giorno, poi, nonostante l’arrivo dei carabinieri, diviene oggetto di una vera e propria caccia all’uomo assieme al suo cameraman", spiegano dal tg satirico di canale 5, che ha mandato in onda il servizio giovedì sera.

Si comincia con gli insulti, che diventano minacce, che poi diventano un inseguimento attraverso tutto il parco sotto gli occhi dei cittadini. Brumotti, grazie alla sua bicicletta, riesce a dileguarsi. Va peggio al cameraman, colpito dagli spacciatori dal lancio di una bottiglia, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Non è la prima volta che il ciclista viene aggredito a Milano. A gennaio 2018 - e lo stesso era accaduto nel 2019 - mentre girava immagini sullo spaccio in Centrale, "100% abbombazza" era stato minacciato dai pusher, che avevano lanciato sassi e bottiglie. Scene simili si erano verificate l'anno prima alle Colonne, altro luogo "caldo" della città per la droga, e qualche mese prima ancora in corso Como. A maggio 2020 l'episodio più grave, con Brumotti che era stato preso a bastanote sui bastioni di Porta Venezia e aveva perso i sensi per i colpi subiti.