Brumotti "a caccia" di pusher a Milano: pietrate e bottigliate, 1 arresto e 3 denunce

Bottigliate, pietrate e minacce. Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, è stato aggredito domenica pomeriggio nel bosco della droga di Rogoredo a Milano mentre girava immagini per un servizio per il tg satirico di canale 5.

Il biker è finito nel mirino di cinque persone, che gli hanno lanciato contro sassi e bottiglie di vetro nel tentativo di allontanarlo dall'area verde, negli ultimi mesi tornata a essere una grande piazza di spaccio a cielo aperto. La polizia ha poi fermato e denunciato un 35enne e un 58enne, entrambi marocchini e un 34enne cittadino russo, tutti indagati per droga perché trovati in possesso di hashish. Il russo e il più giovane dei marocchini sono anche stati indagati per porto di oggetti atti ad offendere perché nascondevano addosso due coltelli.

Poche ore dopo, verso le 19.40, lo stesso Brumotti ha nuovamente chiesto l'intervento di una volante, questo volta in via Arquà, dopo aver visto un pusher vendere cocaina in strada. L'uomo, un 26enne egiziano, è stato bloccato dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni e arrestato perché aveva con sé 10 grammi di "coca" e 90 di hashish.