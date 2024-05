Vittorio Brumotti derubato a Milano, furto a lieto fine: ritrovate le borse

Il 19 aprile il furto nel cuore di Milano, all’interno del garage custodito e videosorvegliato del grande magazzino La Rinascente, nei giorni scorsi il lieto fine. Una persona ha ritrovato e recuperato i bagagli dell’inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti. Più nel dettaglio i bagagli sono stati trovati vicino alla spazzatura a Quarto Oggiaro, periferia di Milano.

Tutto è iniziato venerdì 19 aprile quando l’inviato di striscia si trovava in centro a Milano per girare un servizio e consegnare l’iconica “merdina” a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Ma quando è tornato insieme alla troupe al suo furgone ha trovato una spiacevole sorpresa. Il van che conteneva l’attrezzatura per le riprese era stato scassinato ed erano stati rubati telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l’inviato biker era entrato nel Guinness.

Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dalla redazione del tg satirico che nella serata di sabato manderà in onda un servizio, un uomo ha ritrovato le valigie e ha capito a chi appartenessero grazie a una lettera indirizzata al biker da un fan, lettera trovata nelle borse.