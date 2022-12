Brumotti aggredito con un machete nel parco milanese

"Sono al parco delle Groane perchè in tanti ci hanno segnalato che proprio in questi boschi si vende cocaina h/24 con il take away della cocaina: arriva la macchina, si ferma. Lo spacciatore esce dal bosco e dà la bamba. Abbiamo messo telecamere nascoste e ci siamo messi addosso una telecamerina". A parlare è Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia che da anni ormai fa tappa nelle piazze di spaccio in giro per l'Italia per denunciare quello che accade.

Video | Il servizio di Brumotti alle Groane

Durante l'ultimo "blitz", avvenuto proprio nel bosco delle Groane, il ciclista è stato però minacciato e aggredito - fortunatamente solo a distanza - con un grande machete da un uomo poi fuggito.

"A qualsiasi ora del giorno e della notte qui ti offrono cocaina. In mezzo alla natura ci offrono questa m..." spiega l'inviato. Dopo il sopralluogo e le perlustrazioni a orari diversi che hanno documentato e ripreso diverse scene di spaccio, con pusher appostati tra gli alberi pronti a vendere dosi a chiunque passi, Brumotti passa all'azione e tira fuori un megafono.

"Qua non si spaccia ragazzi", urla attraverso l'altoparlante che fa riecheggiare l'appello nella grande area verde tra il Milanese e la Brianza. "Qua ci sono ragazzi che si vengono a rovinare la vita. So che non tocca a noi questo compito ma chiamati dai cittadini esasperati noi veniamo", e poi il blitz in sella alla affezionatissima bicicletta nella piazza di spaccio. "Andiamo a salutare i cavalieri del lavoro che vendono morte h24". E tra la boscaglia, alla vista dell'inviato, qualcuno scappa via. Dagli alberi il presunto pusher mostra un machete con una lunga lama. "Fate attenzione ragazzi", avvisa l'inviato. E dalla postazione abbandonata in fretta e furia, con una tanica di vernice vuota rovesciata usata come scrivania, Brumotti mostra l'ufficio del pusher: da un pacchetto di sigarette escono involucri di cocaina che erano pronti per essere vendute.