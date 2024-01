Bruno Danovaro si perde in bicicletta nelle campagne di Abbiategrasso

Prima la gomma forata. Poi il telefono e il navigatore che danno forfait. Ad aggiungersi anche la mancanza di luce. Ha avuto lieto fine la storia di Bruno Danovaro, campione del mondo pro arti marziali che si è cimentato in una gara in bicicletta da quasi 200 km, ma si è perso nelle campagne tra Abbiategrasso e Morimondo.

L’atleta, che spesso si cimenta in queste gare, si è trovato da solo e in grave difficoltà non riuscendo più a orientarsi e rischiando di non arrivare alla meta. Non tanto per vincere, quanto per non rischiare di passare la notte sperduto nelle campagne. “Da un lato il fiume, dall’altro la campagna e il nulla”, ha raccontato Danovaro.

Pazienza e sangue freddo, Bruno è riuscito ad arrivare sano e salvo a Gaggiano. C’è da sottolineare che questa tipologia di competizioni comprende l’installazione di un chip su ogni atleta in gara. Danovaro sarebbe stato ritrovato comunque.