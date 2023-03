Brusca frenata in metro, 6 persone in ospedale

La metro che si blocca di colpo, la caduta di "gruppo" e le sirene delle ambulanze. Incidente verso le 21 di giovedì 2 marzo in metropolitana a Milano, dove 6 persone sono rimaste ferite dopo una frenata del convoglio, un treno della linea M1 che era in viaggio verso Sesto Primo Maggio.

I viaggiatori - donne e uomini tra i 35 e i 62 anni - sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118 nella stazione di Loreto. Le vittime hanno riportato contusioni lievi a causa della caduta e sono state trasportate in ospedale. Le condizioni di nessuno di loro destano comunque preoccupazione.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la frenata di emergenza che, di fatto, ha fatto inchiodare il convoglio. Sul caso sono in corso accertamenti della Polmetro, sul posto insieme ai tecnici di Atm. Per il momento non è chiaro se il fatto sia collegabile alle "brusche frenate", problema che ha iniziato a presentarsi sui convogli "Leonardo" della M1 a partire dal 2018. La linea è rimasta paralizzata per una ventina di minuti, tanto che Atm aveva istituito un servizio bus. La circolazione è ripresa intorno alle 21.30