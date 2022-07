Brusca frenata sulla metro M1: treno si ferma di colpo, 2 feriti

Due donne di 71 e 72 anni sono rimaste ferite a causa di una brusca frenata della metropolitana M1 di Milano (la "rossa") nella tarda mattinata di lunedì 4 luglio.

L'incidente è avvenuto tra le fermate di Palestro e Pasteur (in direzione Sesto San Giovanni) un attimo prima delle 12, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono in corso le operazioni di soccorso: sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 in codice giallo. Per permettere l'intervento dei sanitari parte della circolazione sulla linea M1 è stata interrotta per circa 30 minuti (è ripresa intorno alle 12:30).

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato "l'inchiodata", da Atm precisano che si è trattato di "una frenata automatica di sicurezza". Dall'azienda, inoltre, puntualizzano che il fatto non collegabile alle "brusche frenate", problema che ha iniziato a presentarsi sui convogli "Leonardo" della M1 a partire dal 2018, questo perché "l'inchiodata" di oggi è avvenuta a bordo di un treno più anziano ma che era stato sottoposto a ammodernamento.