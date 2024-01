Insulti, minacce ai vicini e tv a tutto volume: denunciata 69enne, ora rischia il processo

Anni infernali quelli raccontati e vissuti da una famiglia di Bruzzano. Insulti e urla a qualsiasi ora del giorno e della notte ricevuti da una vicina di pianerottolo. È questo il contenuto di una denuncia nei confronti di una donna di 69 anni. A raccontare nel dettaglio la vicenda è stato il Corriere della Sera che ha riportato anche alcune delle frasi che la donna avrebbe pronunciato come le minacce di “far saltare tutto in aria” e “farsi giustizia da sola”, bastone alla mano. Come se non bastassero gli insulti, la donna non è stata denunciata solo per atti persecutori, ma anche per disturbo delle occupazioni e del riposo. Secondo quanto riportato, infatti, la 69enne avrebbe tenuto il volume delle tv molto alto in piena notte. Le indagini sono state chiuse e, ora, la donna attende il processo.

Tutto è iniziato circa tre anni fa. I vicini di casa hanno raccontato di una routine persecutoria tra urla, accuse gravissime, paranoie e complotti. La furia della 69enne non si sarebbe arrestata nemmeno davanti alle ripetute chiamate al 112 o alla denuncia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, inoltre, la donna da luglio 2020 avrebbe accusato i vicini di casa di aver manomesso gli impianti tecnologici e i cavi dell’edificio e del suo appartamento, il che le avrebbe danneggiato alcuni elettrodomestici.

La famiglia ha deciso di installare delle telecamere di video sorveglianza, che inquadrano la porta del loro appartamento. Alla scelta è corrisposta la reazione immediata della 69enne che li ha accusati di spiarla: la risposta è stata, ancora, alzare il volume della tv fino all’alba. Stando a quanto riferito, i comportamenti della donna sono stati documentati con registrazioni audio e video consegnate agli inquirenti.