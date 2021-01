"La mia amica è stata sequestrata": 70enne buca le gomme al presunto rapitore

L'uomo ha chiamato aiuto, ma i carabinieri hanno arrestato lui. E l'amica non era in pericolo

Prima ha chiamato i vigili del fuoco dicendo loro che una sua conoscente era stata probabilmente "sequestrata", poi è stato sorpreso mentre bucava le gomme dell'auto del presunto "sequestratore". In realtà la donna era in casa a dormire tranquillamente. E lui è stato arrestato dai carabinieri.

Una notte movimentata, quella tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, per un uomo di settant'anni, con una notevole sfilza di precedenti penali, a Vigevano. L'uomo, a mezzanotte e quaranta, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che si sono precipitati in via Cararola: a suo dire, una sua conoscente (una cittadina cinese) sarebbe stata colta da un malore o addirittura trattenuta in casa contro la sua volontà. Tutto perché non stava rispondendo alle sue telefonate.

Quando sul posto sono arrivati anche i carabinieri (a loro volta allertati dai pompieri e dal personale del 118), questi hanno sorpreso il settantenne mentre bucava le gomme di una Citroen parcheggiata in strada con un coltello da 26 centimetri. A richiesta di spiegazioni, ha detto che quell'auto era dell'uomo che, secondo lui, stava "sequestrando" la sua amica. I carabinieri gli hanno intimato di gettare il coltello e si sono visti minacciati di morte, ma lo hanno disarmato e immobilizzato.

Il successivo controllo nell'appartamento ha permesso di appurare che la donna dormiva senza che nessuno la stesse "sequestrando". A quel punto il settantenne è stato arrestato per danneggiamento aggravato, porto abusivo di armi e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo il giudizio per direttissima, la mattina del 27 gennaio in teleconferenza, è stato portato in carcere. Il magistrato ha disposto una perizia psichiatrica.