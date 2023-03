Milano, auto nel mirino dei vandali: tagliati gli pneumatici di 10 macchine

Dieci macchine colpite. Nessuna firma, nessun motivo. Raid vandalico lunedì pomeriggio in via Fratelli Rizzardi, in zona parco Trenno a Milano.

Qualcuno, al momento rimasto ignoto, ha tagliato gli pneumatici di dieci auto che erano parcheggiate vicino al deposito di Atm, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici meneghini. L'allarme è scattato verso le 13, quando uno dei proprietari delle vetture colpite ha notato i danni e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

A quel punto i poliziotti delle volanti hanno notato che i veicoli finiti nel mirino erano in realtà 10, quasi tutte "semplici" utilitarie. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi alla ricerca del vandalo, che ha squarciato con una lama una o due gomme per ogni macchina.