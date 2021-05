Cede la grata, bimbo di 5 anni precipita in uno scantinato

Il fatto a Buccinasco: per il piccolo diverse fratture, ma non è in pericolo di vita

Un bambino di 5 anni è sprofondato in uno scantinato mentre stava camminando sopra una grata. Sul fatto stanno indagando i carabinieri e la polizia locale. Il piccolo ha riportato gravi fratture anche se, da quanto si è appreso, non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto nel centro di Buccinasco (Milano). Pare che il piccolo fosse con la madre, quando è salito su un muretto con una grata che dà aerazione a una cantina. Qui, per cause da accertare, la struttura metallica, forse non chiusa correttamente o danneggiata, ha improvvisamente ceduto al peso del bambino ed è collassata.

Il piccolo è piombato di sotto con un volo di alcuni metri. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto che da Areu è stato inviato un elisoccorso. Il bimbo è stato stabilizzato sul posto e portato in ospedale. Se la caverà, ma oltre allo spavento ha diverse fratture. Le forze dell'ordine ora stanno ricostruendo l'accaduto ed accertando eventuali responsabilità.