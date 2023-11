Inseguimento da film, si schiantano con la Golf rischiando di travolgere i passanti

Era in possesso di cocaina, oltre a 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, diversi cellulari e materiale per il confezionamento della droga. Così un uomo pregiudicato e irregolare è stato fermato dalla polizia locale di Buccinasco (Milano), dopo un rocambolesco inseguimento da film.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di martedì 21 novembre, gli agenti, durante alcuni controlli, hanno notato una Volkswagen accostata in una strada secondaria con a bordo due persone sospette. I vigili hanno quindi deciso di controllare i due uomini, ma il conducente, alla vista della pattuglia, è ripartito a tutto gas. È iniziato così l’inseguimento della Golf durato diversi chilometri: il guidatore in più occasioni ha tentato di mandare fuori strada gli agenti rischiando di causare incidenti e urtando infine frontalmente un’altra auto. I due occupanti hanno quindi abbandonato l’auto e sono scappati a piedi in due direzioni opposte.

Sul posto sono sopraggiunti, intanto, altri due equipaggi della Locale che si sono messi sulle tracce dei fuggitivi. Uno dei due è stato fermato dopo una brevissima fuga, mentre il secondo, dopo aver scavalcato diverse recinzioni di abitazioni private, si è nascosto tra gli arbusti all’interno di un’area verde, dove è stato raggiunto e bloccato grazie anche alla collaborazione di un passante, dopo una colluttazione con un agente. Entrambi gli uomini, 32enni, sono stati perquisiti e accompagnati presso il Comando per le procedure di identificazione. Nei confronti del conducente, trovato in possesso di droga, banconote di piccolo taglio, cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente, pende anche un rintraccio per l’esecuzione di una custodia cautelare in carcere emessa a gennaio 2022 dalla Corte d’Appello di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale per spaccio. Il ricercato è stato portato a San Vittore.