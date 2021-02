Milano, Bolognini:" Numerose buche sul manto stradale in città, Sala investa"

"Con il maltempo di queste settimane, molti cittadini milanesi stanno lamentando numerose buche apertesi sul manto stradale in diverse zone della città. Non è certo la prima volta ed è ormai chiaro che ci siano dei problemi generali di manutenzione, se basta qualche acquazzone per creare danni, anche di una certa entità, alle strade". Lo dichiara il commissario della Lega a Milano, Stefano Bolognini.

"Il sindaco Sala - l'accusa di Bolognini - invece di spendere soldi per le sue ciclabili inutili, pericolose e talvolta non a norma, dovrebbe investire quei fondi per coprire le buche e manutenere il manto stradale in modo tale che non sembri una forma di groviera, cosa inaccettabile per una città come Milano".