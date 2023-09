I ragazzi della baby gang 'costretti' a prendere buoni voti a scuola e a fare volontariato

Una pena alternativa ma costruttiva. È l'idea di base del percorso di recupero che il tribunale per i minorenni di Milano ha pensato per sei ragazzini tra i 15 e i 16 anni di Pavia. Dovranno frequentare la scuola con regolarità e avere buoni voti e dovranno anche fare attività di volontariato in oratorio o anche in altri luoghi.

I giovanissimi sono accusati di aver fatto parte di una baby gang che nei mesi scorsi ha imperversato in città, rapinando anche per due volte un 14enne a cui era stata sottratta la paghetta. Il periodo di prova durerà un anno.

Il 19 settembre 2024, la data fissata per la prossima udienza, i sei giovani torneranno davanti al giudice che verificherà l'esito della "messa alla prova": se il loro comportamento sarà stato adeguato, il reato verrà cancellato, come racconta il quotidiano "La Provincia pavese".

Per uno dei ragazzi è stato proposto un contatto con la vittima della rapina almeno attraverso una lettera di scuse. Durante questo periodo, i giovani resteranno in contatto con i servizi sociali e gli psicologi. I loro avvocati difensori hanno espresso soddisfazione per la decisione del Tribunale dei minori, improntata ad un programma di recupero degli adolescenti.