Finti prodotti Burberry venduti su Amazon: scatta il maxi sequestro

Oltre 5mila prodotti tessili con il marchio contraffatto di Burberry e 10mila metri quadrati di tessuto con la stampa tartan - stoffe pronte per essere tagliate e cucite - sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale di Milano nell'ambito di un'indagine su un'azienda che vendeva oggetti falsi su Amazon.

In totale sono state indagate 4 persone, tre italiani e un albanese, tutti di età compresa fra i 40 e i 45 anni, per reati di contraffazione e ricettazione per i quali è prevista la pena della reclusione fino a anni 6 e una multa fino a 20mila euro.

I 4, secondo quanto riferito da Piazza Beccaria, sono risultati titolari di altrettante società commerciali le cui sedi legali - due abitazioni private e due magazzini - sono state a loro volta perquisite. Uno dei magazzini disponeva di un laboratorio per la realizzazione degli articoli tessili, sono stati individuati infatti diversi macchinari adatti al taglio e cucito delle stoffe che, stando alla ricostruzione dei ghisa, erano pronte a diventare lenzuola, federe, teli multiuso e copriletto. Inoltre gli agenti hanno sequestrato 4mila etichette illustrative da fornire ad altre società commerciali per la successiva distribuzione on-line.