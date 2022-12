Costringe i passeggeri a scendere dal bus a proprio piacimento: denunciato

Fermava l'autobus e costringeva i passeggeri a scendere, quando l'autista Atm gli ha chiesto il motivo del suo comportamento ha ribattuto che era uno dei ragazzi evasi dal Beccaria (spoiler: non era vero). Risultato? Per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 28 dicembre, nei guai un cittadino nigeriano di 27 anni già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto intorno alle 2 all'altezza di viale Bligny (zona Bocconi), come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. L'uomo, secondo la ricostruzione di via Moscova, si trovava a bordo di un bus della linea 71 e costringeva i passeggeri a scendere a proprio piacimento. È stato lo stesso autista Atm a chiamare il 112 segnalando la situazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma.

Durante gli accertamenti il 27enne non ha spiegato il motivo del suo comportamento. Non solo, sono emersi anche i suoi precedenti ed è stato accertato (anche se era palese) che non era tra i ragazzi evasi dal carcere minorile di via Calchi Taeggi. L'autobus è rimasto fermo per circa 50 minuti e per il 27enne è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio.