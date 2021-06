Il bus di linea bloccato nell'acqua e i passeggeri salvati col gommone

Martedì pomeriggio di panico a Busto Arsizio, colpita da un violento nubifragio che ha causato allagamenti e disagi in giro per la città. La situazione più delicata si è verificata in via Torquato Tasso, nel quartiere di Beata Giuliana, dove un pullman di linea della Stie è rimasto completamente bloccato nell'acqua.

Il mezzo di linea, con cinque passeggeri a bordo, è rimasto intrappolato in circa un metro d'acqua, con il conducente che non ha potuto far altro che allertare i soccorsi.

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che alla fine hanno portato in salvo i viaggiatori e il guidatore utilizzando una sorta di gommone, facendo uscire tutti dai finestrini.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, nessuno è rimasto ferito e né i passeggeri né il conducente hanno avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso. Gli stessi pompieri, sempre nel pomeriggio di martedì, hanno poi portato a termine diversi interventi legati al maltempo tra la zona sud del Varesotto e il Milanese.