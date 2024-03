Diversi mezzi Atm hanno avuto rallentamenti per il maltempo a Milano

A causa del maltempo che sta interessando Milano, nella mattinata di mercoledì il traffico in diverse zone della città ha rallentato la circolazione di alcuni mezzi di superficie Atm. In particolare, comunica l'Azienda dei trasporti milanesi, i bus delle linee: 42, 43, 44, 50, 51, 52, 74, 81, 85, 87 e 93 stanno viaggiando con alcuni minuti di ritardo.

L'allerta meteo

Milano si è svegliata con la pioggia e le nuvole. Una perturbazione che accompagnerà i cieli cittadini per l'intera giornata di mercoledì. Dalla mezzanotte, infatti, e per le successive 24 ore, è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.