Busta anonima con polvere recapitata alla sede di Regione Lombardia

Una busta anonima, subito giudicata sospetta, è stata recapitata a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, intorno alle 14.30 di mercoledì 15 giugno. Secondo quanto si apprende, conteneva polvere ancora da identificare. La reception dell'edificio ha avvisato la polizia e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, anche con i mezzi del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

Nulla è ancora chiaro: l'istituto zooprofilattico di Pavia sta analizzando un campione della sostanza mentre le indagini sono state affidate alla Digos di Milano. Si tratta del secondo gesto del tutto simile in Lombardia nell'arco della giornata: in mattinata, infatti, una analoga busta era stata consegnata presso la sede provinciale della Lega a Brescia. In questo caso, oltre alla polvere vi era una scritta con il normografo.