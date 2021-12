Incidente in un cantiere, operaio precipita nel vuoto: gravissimo

Un operaio di 38 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro in un cantiere di via Francesco Ferrer a Busto Arsizio (Varese) nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri; secondo una prima ricostruzione sembra che il 38enne sia rovinato al suolo da un ponteggio a circa otto metri di altezza sbattendo violentemente il capo.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codici rosso all'ospedale di Varese, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e al volto. Le sue condizioni sarebbero gravi.