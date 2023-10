L'uomo che butta più di un chilo di droga dalla finestra (ma sotto ci sono i poliziotti)

La finestra come unica via di fuga. Ma inutile. Un uomo di 38 anni è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver cercato di liberarsi di oltre un chilo di droga che aveva in casa.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta Genova, che nell'ambito di un'indagine sullo spaccio sono arrivati al 38enne, sospettato di spacciare nel suo appartamento in via Giacinto Bruzzesi, al Giambellino.

Quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta, l'uomo non ha aperto immediatamente ma ha preso 1,3 chili di hashish - divisi in 11 panetti e 15 ovuli - e ha gettato tutto dalla finestra del bagno, sperando così di risultare "pulito". Purtroppo per lui, però, il "fumo" è caduto proprio davanti agli agenti che erano rimasti appostati davanti al palazzo. Per il 38enne sono quindi scattate le manette.