Entra nel bagno chimico ma qualcuno lo sfonda e lo ribalta: uomo ferito

Entra nel bagno chimico e improvvisamente si ritrova a terra. Qualcuno aveva dato un forte colpo al box del sanitario e l'uomo all’interno si è ritrovato sull'asfalto, con la gamba dolorante e lo spavento per quello che era successo. Ha avuto a malapena il tempo di uscire dal bagno e di trovarsi di fronte a un ragazzo con un cane che, dopo essersi scusato, si è allontanato senza lasciare le generalità. Per l’uomo – un dipendente dell'azienda di trasporto pubblico - è stato necessario il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per contusione della coscia.

Ha dell’incredibile quanto successo due settimane fa a Muggiò, al capolinea del bus che arriva da Cologno Monzese. Secondo quanto riportato nella denuncia fatta ai carabinieri, il conducente era entrato nel bagno chimico posizionato all’incrocio tra via Italia e via Robecchi. Dopo poco l’uomo ha sentito un botto e si è ritrovato a terra con la gamba destra incastrata sotto il bagno chimico. È comunque riuscito a uscire dal wc e a quel punto ha visto un giovane al quale avrebbe chiesto spiegazioni in merito all’accaduto.

Il giovane scusandosi avrebbe detto "non sapevo che c’era qualcuno in bagno” e poi si è allontanato. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’accaduto.