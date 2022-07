2 caccia si alzano in volo per un aereo diretto a Milano

Momenti di allerta e apprensione, qualche ora fa, quando un piccolo aereo da turismo partito dall'Isola d'Elba e diretto all'aeroporto civile di Bresso (Milano) non rispondeva alle chiamate via radio dei controllori di volo. Così, secondo quanto riportato dalle autorità aeronautiche, due caccia Eurofighter del 51esimo storno hanno ricevuto un ordine di decollo immediato dall'aeroporto di Istrana (Treviso) - in gergo tecnico “scramble”- dal Combined Air Operation Centre di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area.

I due aerei militari sono stati chiamati a verificare la traccia non identificata del velivolo che non era in contatto radio con gli enti del traffico aereo civile ed era in rotta verso il Nord Italia. I due caccia sono riusciti a raggiungere il piccolo aereo grazie alle coordinate fornite dal personale guida caccia a terra, in coordinamento con il Comando operazioni aero-spaziali di Poggio Renatico e gli enti della forza armata. Immediatamente è stata effettuata la procedura di “visual identification” per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Si trattava, come detto, di un velivolo ultraleggero decollato dall’Isola d’Elba e diretto all’aeroporto di Bresso, dove l’aereo è stato poi scortato fino all’atterraggio. I due velivoli sono poi rientrati alla base di Istrana per riprendere il turno di prontezza nell’ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.

Si stanno indagaando le cause che hanno portato alla non risposta da parte del velivolo alle autorità.