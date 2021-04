Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Guarda anzitutto alle scuole milanesi, ma è rivolta a tutte le provenienze geografiche d’Italia e a tutte le età: la Caccia al tesoro verde di Milano è un progetto innovativo di Scuola Forestami a cura di Parco Nord Milano, promosso dal Comune di Milano, realizzato da Frame-Festival della Comunicazione, grazie al contributo di AXA Italia, che porta alla scoperta del lato verde della città. Un gioco a squadre online per coinvolgere in maniera diretta ragazze e ragazzi, ma anche famiglie, insegnanti, gruppi di amici e appassionati di ogni età. Un modo nuovo e originale di guardare al territorio, all’ambiente, alla sostenibilità, mettendosi alla prova attraverso conoscenza, cooperazione e azione. Prove ingegnose e stimolanti, enigmi da risolvere, indizi da scoprire e azioni green da compiere, tutto come in una vera caccia al tesoro ma navigando in mappe virtuali. La sfida è diretta a tutte le classi delle scuole di Milano e a gruppi di amici e appassionati di ogni età e provenienza, per riscoprire la città da punti di vista nuovi, con creatività, spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco. Ogni squadra sarà composta dai 3 ai 10 giocatori, e ci saranno due categorie: Ragazzi per studentesse e studenti dai 10 ai 15 anni, Open per le persone dai 16 anni in su. La Caccia al tesoro verde di Milano si svolgerà dal 10 al 14 maggio, tutti i pomeriggi con inizio alle ore 17, e metterà alla prova diverse capacità dei partecipanti con svariate tipologie di gioco, tra cui indovinelli, messaggi cifrati, cerca-e-trova nella mappa, drag-and-drop, quiz ed esplorazione virtuale di luoghi ed edifici reali. Si potrà giocare da computer desktop, pc e tablet. L’avventura prevede 5 tappe, una al giorno, ciascuna delle quali consiste a sua volta di 5 prove su altrettanti temi: La Milano verde (parchi, giardini e aree verdi, la storia della città raccontata attraverso leggende e grandi personaggi), Natura tra arte e design (la natura e le sue influenze nella produzione creativa e artistica), Metropoli del mondo (uno sguardo internazionale, un viaggio-esplorazione per conoscere le attività di riforestazione delle grandi città come Barcellona, Londra, Parigi e New York), Biodiversità (giochi interattivi alla scoperta delle specie, tra curiosità botaniche, scienza e biologia, per conoscere il mondo vegetale e gli ecosistemi) e Azioni green (cura del pianeta, a partire dal nostro piccolo e dalle buone abitudini quotidiane). Durante il gioco, le squadre condurranno anche una speciale missione: far crescere una grande foresta virtuale. Accanto al divertimento della competizione, si potrà sperimentare il piacere di concorrere insieme a raggiungere l'obiettivo di costruire insieme un vero bosco, imparando così a conoscerne equilibri, relazioni e dinamiche. Per iscriversi alla Caccia al tesoro verde di Milano basta formare un gruppo con i compagni di classe o gli amici, decidere insieme il nome della squadra, scegliere un caposquadra che abbia più di 16 anni e inserire un indirizzo email unico di riferimento. L’avventura si concluderà poi con una premiazione (in una data del prossimo autunno) alla presenza del Comune di Milano e del Comitato Scientifico di Forestami, durante la quale le squadre vincitrici potranno piantare il proprio albero in una delle aree verdi di Milano. Le iscrizioni si chiudono lunedì 3 maggio, sul sito www.cacciatesoromilano.it