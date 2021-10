I cacciatori milanesi che uccidono animali protetti: denunciati

Denunciati per aver abbattuto fauna protetta con richiami acustici vietati. È accaduto a due cacciatori fermati a Castano Primo, hinterland nord ovest di Milano, ai quali i carabinieri della forestale di Magenta hanno anche sequestrato le armi.

Nei giorni scorsi le guardie venatorie Wwf Lombardia hanno scoperto decine di cacciatori intenti ad abbattere, con mezzi vietati, praticamente qualsiasi tipo di volatile. In particolare nei comuni di Gambara e Gottolengo, nel Bresciano, nell’arco di due ore sono stati denunciati 9 cacciatori e un uomo addirittura privo di licenza di caccia (denunciato quindi per porto abusivo d’arma) .

"Bracconaggio fuori controllo in Lombardia"

"Nel frattempo - scrive l'associazione ambientalista - decine di telefonate giungevano al telefono antibracconaggio segnalando mattanze in tutta la provincia. Quanto accaduto dimostra ancora una volta che il bracconaggio in Lombardia è fuori controllo". Oltre alle due persone denunciate nel Milanese, a Brescia sono state deferite 13 persone, e a Pavia tre (sempre provenienti dal Bresciano).

"Il dato preoccupante - segnala il Wwf - è che il 100% dei cacciatori controllati negli ultimi giorni aveva abbattuto fauna protetta e quasi sempre utilizzava richiami acustici vietati. Le sanzioni previste dalla Legge 157 del 1992 , seppur prevedano in questi casi una denuncia,

evidentemente non incutono più alcun timore e una certa politica che strizza l’occhio a quella parte del mondo venatorio allergico alle regole non aiuta certo a contenere i comportamenti illegali".

"Anche negli ultimi mesi - prosegue l'associazione - abbiamo assistito allo spettacolo di politici lombardi che hanno impegnato per intere giornate le Commissioni e gli organi regionali per approvare norme che abbassano il livello di tutela della fauna selvatica. Addirittura è stata approvata una modifica alla Legge Regionale per impedire il controllo degli anellini sui richiami vivi o almeno così era stata spacciata".

Cosa fare per segnalare i bracconieri

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare eventuali animali selvatici in difficoltà e casi di caccia illegale al numero antibracconaggio 328 7308288, o tramite la pagina facebook.com/guardiewwflombardia.