Cadavere in stato di decomposizione trovato in palestra: morto 10 anni fa

Morto una decina di anni fa. All'incirca al 2013 dunque risalirebbe la morte dell'uomo trovato cadavere - ovviamente in avanzato stato di decomposizione - durante i lavori di ristrutturazione della palestra civica di via Porta a Pavia.

Del corpo restavano solo ossa e pochi brandelli di pelle, era infilato in un sacco a pelo. E proprio per questa caratteristica si ipotizza che fosse un senzatetto che potrebbe aver trovato rifugio nell'edificio in stato di abbandono da molti anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al medico legale.

Non sembrano esserci segni di violenza motivo per il quale si sospetta che l'uomo sia morto naturalmente. Ma si tratta di un primo e parziale riscontro. Il decesso risalirebbe ad almeno una decina di anni fa. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria della Medicina Legale, dove verrà effettuato l'esame autoptico. Resta ancora da identificare il nome della vittima.